В Кольмаре состоялся концерт азербайджанской музыки - ФОТО

Во французском городе Кольмар в рамках побратимства Шеки и Кольмара состоялся концерт азербайджанской музыки.

Как сообщает французское бюро Report, в мероприятии, проходящем при организации Ассоциации друзей Азербайджана, в первую очередь почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Президент АДА Жан-Франсуа Мансель сообщил, что Гейдар Алиев выполнил большую историческую миссию, спас расположенный в сложном геополитическом регионе Азербайджан от раскола и заложил основу сегодняшнего развития. Президент АДА коснулся нагорно-карабахского конфликта, рассказал об оккупации 20% азербайджанских земель со стороны Армении, в результате чего около 1 млн человек были вынуждены покинуть родные земли.

Мэр города Кольмар Гильберт Мейер подробно рассказал участникам об Азербайджане, коснулся развивающихся с каждым днем французско-азербайджанских отношений, дружеских связей между городами-побратимами Шеки и Кольмар.

На концерте азербайджанской музыки Саддам Новрузбеков исполнил на балабане, тутэке, зурне и кларнете, Игнасио Наон – на уде, Нагиб – на ударных инструментах.