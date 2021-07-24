О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода

В Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода Госслужба по защите, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана реализует проект под названием "Научно-археологические раскопки в Кешикчидаг и летняя школа".
Kультурная политика
24 июля 2021 г. 14:35
В Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода

Госслужба по защите, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана реализует проект под названием "Научно-археологические раскопки в Кешикчидаг и летняя школа".

Как сообщает западное бюро Report, с участием сотрудников Института археологии и этнографии НАНА в расположенном на территории заповедника участке под названием Сарыйохушское ущелье в двух курганах проводятся археологические раскопки.

Завотделом по охране культурного наследия Госслужбы Руслан Энверли и другие сотрудники ознакомились с реализацией проекта.

Заведующий отделом по связям с общественностью Института археологии и этнографии НАНА, археолог Парвиз Гасымов сообщил, что исследованы два из многочисленных курганов, расположенных на данной территории.

Во время предварительных исследований в погребальной камере были обнаружены несколько черных полированных кувшинов с узорами, бронзовый меч, наконечники из обсидиана и кремния, бронзовые аксессуары для одежды и др., относящиеся к позднему бронзовому и раннему железному периоду и характерные для ходжалы-гедабекской археологической культуры.

Также в одном из курганов были обнаружены широко распространенная на Востоке цилиндрическая печать и алтарь с останками различных животных, предположительно принадлежавший человеку высокого социального статуса того периода.

В проекте, который начался с 15 июня, наряду с сотрудниками заповедника участвуют и добровольцы.

Активным участникам проекта вручены сертификаты Госслужбы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоLarge mounds of Bronze Age discovered in Keshikchidagh
Версия на азербайджанском языке ФотоKeşikçidağda Tunc dövrünə aid böyük kurqanlar tapılıb

Другие новости из категории

Венецию не включили в список находящихся под угрозой объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Венецию не включили в список находящихся под угрозой объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
22 июля 2021 г. 20:54
Ливерпульский порт исключили из списка Объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
Ливерпульский порт исключили из списка Объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
21 июля 2021 г. 15:43
Лейла Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Гурбан
Лейла Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Гурбан
20 июля 2021 г. 22:10
Кто возглавил Управление государственного заповедника города Шуша?
Кто возглавил Управление государственного заповедника города Шуша?
16 июля 2021 г. 13:13
Назначен руководитель Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен руководитель Управления государственного заповедника города Шуша
16 июля 2021 г. 12:54
В Гяндже открыт барельеф шехида Хикмета Мамедова
В Гяндже открыт барельеф шехида Хикмета Мамедова
15 июля 2021 г. 19:11
Стал известен победитель Национальной кинопремии
Стал известен победитель Национальной кинопремии
15 июля 2021 г. 13:28
Назначен новый режиссер Академического музыкального театра
Назначен новый режиссер Академического музыкального театра
13 июля 2021 г. 14:07
Национальный музей искусств возобновил работу
Национальный музей искусств возобновил работу
13 июля 2021 г. 12:00
Подписан меморандум между ОАО Азерхалча и ООО Азерипек
ФотоПодписан меморандум между ОАО "Азерхалча" и ООО "Азерипек"
9 июля 2021 г. 21:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi