 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Израиле прошел концерт мугама

    Эльшан Мансуров дал мастер-классы в Цфате

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В израильском городе Цфат состоялася концерт азербайджанского исполнителя мугама Эльшана Мансурова.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Международной Ассоциации Азербайджан-Израиль "АзИз", концерт состоялся в "Академии мугама", действующей в городе.

    Кроме того, исполнитель мугама в течение трех дней дал мастер-классы в Цфате.

    Это уже четвертый визит Э.Мансурова в Израиль.

    Отметим, что "Академию мугама" в Цфате учредил известный израильский музыкант Перец Илияху.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi