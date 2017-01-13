В Израиле прошел концерт мугама

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В израильском городе Цфат состоялася концерт азербайджанского исполнителя мугама Эльшана Мансурова.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Международной Ассоциации Азербайджан-Израиль "АзИз", концерт состоялся в "Академии мугама", действующей в городе.

Кроме того, исполнитель мугама в течение трех дней дал мастер-классы в Цфате.

Это уже четвертый визит Э.Мансурова в Израиль.

Отметим, что "Академию мугама" в Цфате учредил известный израильский музыкант Перец Илияху.