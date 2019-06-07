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Аскер Алекперов: В Ичеришехер не разрешается проведение строительных работ

В Ичеришехер не разрешается проведение строительных работ

В Ичеришехер не разрешается проведение строительных работ. 

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов. 

По его словам, разрешение на проведение в пределах крепости строительных работ возможно лишь при определенных условиях. Кроме того, ремонт аварийных зданий разрешается лишь с условием сохранения их старой типологии. В других случаях проведение строительных работ недопустимо".

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