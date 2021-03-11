В Хачмазское региональное управление культуры назначен новый начальник

Назначен новый начальник Хачмазского регионального управления культуры.

Назначен новый начальник Хачмазского регионального управления культуры.

Как передает Report, министр культуры Анар Керимов подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, на должность начальника Хачмазского регионального управления культуры назначен Вюсал Гусейнов.

До этого назначения он работал начальником Губинского районного отдела Государственного фонда социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения.

В феврале бывший начальник Хачмазского регионального управления культуры Назим Агаев был снят с занимаемой должности.