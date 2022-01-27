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В Грузии создается Союз ашыгов

В Грузии создается Союз ашыгов В Грузии создается Союз ашыгов.
Kультурная политика
27 января 2022 г. 16:24
В Грузии создается Союз ашыгов
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В Грузии создается Союз ашыгов.

Как передает грузинское бюро Report, сегодня данный вопрос был обсужден в Азербайджанском культурном центре им. Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси.

Участвующая в обсуждениях ашыг Наргиля Мехтиева сказала в заявлении Report, что в Грузии давно существует серьезная необходимость в создании Союза ашыгов: "В конце следующей недели в Тбилиси с участием ашыгов и интеллигенции из ряда регионов Грузии состоится учредительное заседание Союза. На заседании будут избраны председатель организации, его заместители и члены правления. Основным направлением деятельности организации будет объединение всех ашыгов в Грузии, развитие и продвижение этого вида искусства".

Н.Мехтиева отметила, что Союз ашыгов пройдет госрегистрацию в Грузии, ее деятельность будут поддерживать соответствующие структуры Азербайджана и Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Aşıqlar Birliyi yaradılır

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