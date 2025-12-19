В Физули состоялся заключительный концерт Дней культуры Узбекистана.

Как сообщает Report, об этом написал специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов в соцсети X.

По его словам, на мероприятии, организованном в средней школе №1 имени Мирзы Улугбека, представители узбекского искусства выступили с разнообразными музыкальными и танцевальными номерами.