В Физули состоялся заключительный концерт Дней культуры Узбекистана
Kультурная политика
- 19 декабря, 2025
- 13:20
В Физули состоялся заключительный концерт Дней культуры Узбекистана.
Как сообщает Report, об этом написал специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов в соцсети X.
По его словам, на мероприятии, организованном в средней школе №1 имени Мирзы Улугбека, представители узбекского искусства выступили с разнообразными музыкальными и танцевальными номерами.
