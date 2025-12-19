İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Füzulidə Özbəkistan Mədəniyyəti Günlərinin bağlanış konserti keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 19 dekabr, 2025
    • 12:58
    Füzuli şəhərində Özbəkistan Mədəniyyəti Günlərinin bağlanış konserti keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

    Onun sözlərinə görə, Mirzə Uluqbəy adına 1 nömrəli tam orta məktəbdə təşkil olunan tədbirdə özbək incəsənət nümayəndələri rəngarəng musiqi və rəqs nömrələri ilə çıxış ediblər.

    Emin Hüseynov Özbəkistan Füzuli
    Foto
    В Физули состоялся заключительный концерт Дней культуры Узбекистана

