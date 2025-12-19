Füzulidə Özbəkistan Mədəniyyəti Günlərinin bağlanış konserti keçirilib
Mədəniyyət siyasəti
- 19 dekabr, 2025
- 12:58
Füzuli şəhərində Özbəkistan Mədəniyyəti Günlərinin bağlanış konserti keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov "X" sosial media hesabında paylaşım edib.
Onun sözlərinə görə, Mirzə Uluqbəy adına 1 nömrəli tam orta məktəbdə təşkil olunan tədbirdə özbək incəsənət nümayəndələri rəngarəng musiqi və rəqs nömrələri ilə çıxış ediblər.
