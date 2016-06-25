Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Группа поэтов и писателей из Азербайджана посетила Дербент.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Дагестан, по этому случаю в читальном зале Центральной городской библиотеки в рамках литературной гостиной для них была организована встреча с местными поэтами и писателями.

В своем приветственном слове директор Центральной библиотечной системы Дербента Диана Алиева отметила, что дружественные связи Азербайджана и Дагестана имеют исторические корни, уходящие в многовековую историю Дербента.

Гостей из Азербайджана также приветствовал начальник управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации города Арсен Арухов, отметивший, что сегодня Азербайджан известен всему миру как толерантная страна, выступающая с призывами к обеспечению межцивилизационного диалога, международного мира и безопасности.

Арсен Арухов от имени управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации города вручил благодарственные письма за большой вклад в дело духовного объединения народов Дагестана и Азербайджана членам делегации.

В заключение представители творческой интеллигенции Дербента и Азербайджана выразили надежду, что подобные встречи послужат дальнейшему духовному объединению народов Дагестана и Азербайджана и будут способствовать продолжению успешного сотрудничества на благо наших общих интересов.