В Балакяне впервые прошел "Международный фестиваль хурмы" - ФОТО

Балакян. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Балакянском районе впервые прошел "Международный фестиваль хурмы".

Как передает северо-западное бюро Report, на фестивале продемонстрированы кулинарные продукты, приготовленные из хурмы.

В международном фестивале, проводимом в парке культуры и отдыха имени общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, депутаты, представители международных организаций и посольств зарубежных стран в Азербайджане, местной общественности.

После церемонии официального открытия участники празднества ознакомились с кулинарными продуктами, приготовленными из хурмы, выставками сельскохозяйственных продуктов.

Затем гости ознакомились с недавно созданным в селе Катех предприятием "Балхурма", на территории парка культуры и отдыха, где проходил фестиваль, были посажены деревья хурмы.

Отметим, что на мероприятии, которое продолжится в течение двух дней, с концертом выступили известные певцы.