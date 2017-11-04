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    В Балакяне впервые прошел "Международный фестиваль хурмы" - ФОТО

    На фестивале были продемонстрированы кулинарные продукты из хурмы

    Балакян. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Балакянском районе впервые прошел "Международный фестиваль хурмы".

    Как передает северо-западное бюро Report, на фестивале продемонстрированы кулинарные продукты, приготовленные из хурмы.

    В международном фестивале, проводимом в парке культуры и отдыха имени общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, депутаты, представители международных организаций и посольств зарубежных стран в Азербайджане, местной общественности.

    После церемонии официального открытия участники празднества ознакомились с кулинарными продуктами, приготовленными из хурмы, выставками сельскохозяйственных продуктов.

    Затем гости ознакомились с недавно созданным в селе Катех предприятием "Балхурма",  на территории парка культуры и отдыха, где проходил фестиваль, были посажены деревья хурмы. 

    Отметим, что на мероприятии, которое продолжится в течение двух дней, с концертом выступили известные певцы.

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