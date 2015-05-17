​В Баку в рамках III Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась церемония открытия "Дерева мира"

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ 17 мая в Баку в рамках Третьего Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась церемония открытия "Дерева мира".

Как передает Report, на церемонии приняли участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева и генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Первая леди Мехрибан Алиева разрезала ленту, символизирующую открытие "Дерева мира".

На церемонии выступили президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли Мехрибан Алиева, генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова и автор "Дерева мира" "Артист мира ЮНЕСКО" художница Хедва Сер.

В заключение была сделана фотография на память.