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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялось выступление группы "Индийский океан".

Как сообщили Report в посольстве Индии в Азербайджане, концерт организован в рамках празднования 25-летия установления отношений между Азербайджаном и Индией.

На концерте, состоявшемся на приморском бульваре Баку, член группы Рахул Рам сказал, что "Индийский океан" стала первой группой, выступившей с гастролями в Азербайджане. Он добавил, что оказался впечатлен гостеприимством жителей Баку.

Следующий концерт группы состоится 13 сентября на бульваре Сумгайыта.