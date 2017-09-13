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    В Баку состоялось выступление группы "Индийский океан"

    Следующий концерт группы состоится 13 сентября на бульваре Сумгайыта
    © Embassy of India

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялось выступление группы "Индийский океан".

    Как сообщили Report в посольстве Индии в Азербайджане, концерт организован в рамках празднования 25-летия установления отношений между Азербайджаном и Индией.

    На концерте, состоявшемся на приморском бульваре Баку, член группы Рахул Рам сказал, что "Индийский океан" стала первой группой, выступившей с гастролями в Азербайджане. Он добавил, что оказался впечатлен гостеприимством жителей Баку.

    Следующий концерт группы состоится 13 сентября на бульваре Сумгайыта.

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