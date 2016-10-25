В Баку состоялась презентация документального фильма, посвященного Вагифу Мустафазаде

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Сегодня компания BP-Azerbaijan представила общественности полнометражный документальный фильм "Вагиф, которого я знал" ("Mənim tanıdığım Vaqif"), посвященный известному джазмену Вагифу Мустафазаде.

Как сообщает Report, на прошедшей пресс-конференции было отмечено, что в фильме были упомянуты некоторые эпизоды из жизни музыканта, а также представлены воспоминания других музыкантов о джазмене.

Выступивший на презентации заместитель министра культуры и туризма Адалят Велиев заявил, что проведение презентации фильма во время Джаз-фестиваля в Баку является счастливой случайностью.