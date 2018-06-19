Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ 21 июня в Баку состоится Фестиваль Музыки. Как сообщает Report со ссылкой на посольство Франции в Азербайджане, этот праздник, который традиционно проводится в летние месяцы, проходит на улицах и в парках и в других общественных местах.

На этот раз музыка прозвучит на площадях города Баку и Ичеришехер, на площади Фонтанов и на улице Низами.

Организаторы мероприятия выступили посольство Франции и Французский Институт в Азербайджане, министерство культуры Азербайджана, Государственное туристическое агентство, Администрация Государственного Историко-Архитектурного Заповедника «Ичеришехер», Пространство Современного Искусства YARAT, Street Food Festival и Maks Events.

Фестиваль открыт как для профессиональных музыкантов, так и для любителей, прославляет живую музыку. Здесь нет границ между жанрами, здесь приветствуется чистый звук и разнообразие стилей.