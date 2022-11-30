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В Баку прошла акция протеста против демонстрации антитурецкого фильма

В Баку прошла акция протеста против демонстрации антитурецкого фильма В Баку перед Landmark прошла акция протеста из-за запланированного показа антитурецкого фильма "Разлученные сестры" (Sisters Apart) производства Германии и Греции.
Kультурная политика
30 ноября 2022 г. 20:13
В Баку прошла акция протеста против демонстрации антитурецкого фильма

В Баку перед Landmark прошла акция протеста из-за запланированного показа антитурецкого фильма "Разлученные сестры" (Sisters Apart) производства Германии и Греции.

Как сообщает Report, перед зданием собрались недовольные запланированным показом фильма жители столицы.

Они продемонстрировали поддержку Турции и скандировали лозунги "Конец террору!", "Да здравствует Азербайджан, Турция!"

В ходе акции не было допущено грубых нарушений общественного порядка.

Напомним, ранее бакинские кинотеатры отказались демонстрировать фильм "Разлученные сестры" (Sisters apart) производства Германии и Греции, поскольку фильм антитурецкого содержания вызвал недовольство в нашей стране.

Но посольство Германии в Баку и представительство ЕС в Азербайджане намерены продемонстрировать фильм на будущей неделе в бизнес-центре Landmark. Объявление об этом размещено в социальных сетях.

В представительстве ЕС в Азербайджане сообщили, что запланированный на 5 декабря в рамках фестиваля европейских фильмов показ "Разлученных сестер" отменен.

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Версия на английском языке ФотоProtest action held against planned screening of anti-Turkiye film in Baku 
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda anti-Türkiyə filminin nümayişinin planlaşdırılmasına görə etiraz aksiyası keçirilib

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