В Баку отказались от антитурецкого фильма, посольство Германии планирует это сделать

12:13

Бакинские кинотеатры отказались от показа антитурецкого фильма "Разлученные сестры" ("Sisters apart").

Как сообщает Report, фильм антитурецкого содержания вызвал недовольство в нашей стране. По этой причине кинотеатры однозначно отказались от его демонстрации.

Но посольство Германии в Баку и представительство ЕС в Азербайджане намерены продемонстрировать фильм на будущей неделе в бизнес-центре Landmark. Объявление об этом размещено в социальных сетях.

Однако показ фильма, направленного против братской для Азербайджана страны, недопустим где бы то ни было.