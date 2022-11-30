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В Баку отказались от антитурецкого фильма, посольство Германии планирует это сделать

В Баку отказались от антитурецкого фильма, посольство Германии планирует это сделать 12:13
Kультурная политика
30 ноября 2022 г. 12:58
В Баку отказались от антитурецкого фильма, посольство Германии планирует это сделать

Бакинские кинотеатры отказались от показа антитурецкого фильма "Разлученные сестры" ("Sisters apart").

Как сообщает Report, фильм антитурецкого содержания вызвал недовольство в нашей стране. По этой причине кинотеатры однозначно отказались от его демонстрации.

Но посольство Германии в Баку и представительство ЕС в Азербайджане намерены продемонстрировать фильм на будущей неделе в бизнес-центре Landmark. Объявление об этом размещено в социальных сетях.

Однако показ фильма, направленного против братской для Азербайджана страны, недопустим где бы то ни было.

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Версия на английском языке Anti-Turkish film rejected in Baku, German embassy decides to try other means
Версия на азербайджанском языке Bakıda anti-Türkiyə filminin yayımından imtina edilib, Almaniya səfirliyi başqa yola əl atıb

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