В Баку пройдет международная конференция, посвященная Низами Гянджеви

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В рамках VI Глобального Бакинского форума 14-15 марта состоится международная научная конференция, посвященная великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.

Конференция под названием "Интерпретация культурного наследия Низами в современный период" организована при совместном сотрудничестве Международного центра Низами Гянджеви и Азербайджанской ассоциации сравнительной литературы.

На конференции ожидается участие более 20 ученых из 13 различных стран - Канады, США, Бразилии, Индии, Египта, Грузии, Турции, Германии, Италии, Франции, Великобритании, Ирана и Финляндии, а также более 30 азербайджанских ученых.