    В Баку пройдет Фестиваль оливок

    Kультурная политика
    • 25 октября, 2025
    • 16:26
    В Баку пройдет Фестиваль оливок

    В Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" с 31 октября по 2 ноября пройдет Фестиваль оливок.

    Как сообщили Report в заповеднике "Ичеришехер", основная цель мероприятия – популяризация древних традиций выращивания оливок в Азербайджане, поддержка местных производителей и содействие формированию национального бренда в этой сфере.

    В рамках фестиваля будут организованы ярмарка, концерты, выставки, а также предусмотрена специальная развлекательная программа для детей.

