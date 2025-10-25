В Баку пройдет Фестиваль оливок

В Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" с 31 октября по 2 ноября пройдет Фестиваль оливок.

Как сообщили Report в заповеднике "Ичеришехер", основная цель мероприятия – популяризация древних традиций выращивания оливок в Азербайджане, поддержка местных производителей и содействие формированию национального бренда в этой сфере.

В рамках фестиваля будут организованы ярмарка, концерты, выставки, а также предусмотрена специальная развлекательная программа для детей.