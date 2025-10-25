İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İçərişəhərdə Zeytun Festivalı keçiriləcək

    Mədəniyyət siyasəti
    • 25 oktyabr, 2025
    • 16:12
    İçərişəhərdə Zeytun Festivalı keçiriləcək

    İçərişəhərdə 31 oktyabr – 2 noyabr tarixlərində Zeytun Festivalı keçiriləcək.

    "Report"a "İçərişəhər" dövlət qoruğundan verilən məlumata əsasən, tədbirin əsas məqsədi Azərbaycanın qədim zeytunçuluq ənənələrinin təbliği, yerli istehsalçıların dəstəklənməsi və bu sahədə milli brendin formalaşdırılmasına töhfə verməkdir.

    "Festival çərçivəsində zəngin yarmarka proqramı, konsertlər, rəssamların açıq hava plenəri, həmçinin sərgilər təşkil olunacaq. Qonaqlar həm müxtəlif bölgələrdən gətirilən zeytun və zeytun məhsulları ilə tanış olacaq, həm də İçərişəhərin tarixi mühitində maraqlı mədəni və əyləncəli anlar yaşayacaqlar", - məlumatda deyilir.

    Bundan əlavə, festival çərçivəsində uşaqlar üçün xüsusi əyləncə proqramı da nəzərdə tutulub.

    İçərişəhər Festival zeytun
