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    В Баку пройдет этноконцерт с участием азербайджанских и португальских исполнителей

    Музыканты представят национальные композиции Азербайджана и Португалии

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Баку пройдет этноконцерт "Sound Wave" с участием азербайджанских и португальских исполнителей.

    Как сообщает Report, концерт состоится 16 декабря в Международном центре мугама.

    На концерте выступят азербайджанские музыканты Фикрет Вердиев, Камиля Набиева, Шахрияр Мусаев, а также португальские исполнители Хелдер Кошта, Андре Но, Даниэль Перрейра Кришто, которые исполнят национальную музыку Азербайджана и Португалии.

    Отметим, 3 декабря в Баку также состоялся этноконцерт с участием азербайджанских и израильских исполнителей.

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