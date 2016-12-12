В Баку пройдет этноконцерт с участием азербайджанских и португальских исполнителей

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Баку пройдет этноконцерт "Sound Wave" с участием азербайджанских и португальских исполнителей.

Как сообщает Report, концерт состоится 16 декабря в Международном центре мугама.

На концерте выступят азербайджанские музыканты Фикрет Вердиев, Камиля Набиева, Шахрияр Мусаев, а также португальские исполнители Хелдер Кошта, Андре Но, Даниэль Перрейра Кришто, которые исполнят национальную музыку Азербайджана и Португалии.

Отметим, 3 декабря в Баку также состоялся этноконцерт с участием азербайджанских и израильских исполнителей.