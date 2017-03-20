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    В Баку проходит фестиваль, посвященный празднику Новруз - ФОТО

    На мероприятии развернуты красочные павильоны России, Турции, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Индии

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ 19 и 20 марта представительство Россотрудничества в Азербайджане представляет культуру народов России на фестивале «Весенняя крепость», посвященном весеннему празднику Новруз, сообщает Report со ссылкой на РИКЦ. 

    Он проходит в историческом центре города Баку - Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер».

    Здесь развернуты красочные павильоны России, Турции, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Индии.

    В российском павильоне, организованном Российским информационно-культурным центром в городе Баку, представлены изделия народных промыслов, сувенирная продукция, народные музыкальные инструменты. 

    На фестивале проходит праздничный концерт. В нем приняли участие ансамбль русской народной песни «Играй, гармонь», Фарид Казаков, Аслан Азимзаде, Рафаэль Атаев и Муталиб Бораев. Они представили русские, татарские, аварские песни и танцы. 

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