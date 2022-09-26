В Баку презентуют мемориальный комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана

«В октябре этого года при поддержке Министерства образования мы планируем провести очередную презентацию «Мемориального комплекса и надписи в честь Кутлуг Эльтерис-кагана» в Баку. Последнюю презентацию мы проведем 15 декабря во Франции в штаб-квартире ЮНЕ

«В октябре этого года при поддержке Министерства образования мы планируем провести очередную презентацию «Мемориального комплекса и надписи в честь Кутлуг Эльтерис-кагана» в Баку. Последнюю презентацию мы проведем 15 декабря во Франции в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже».



Об этом турецкому бюро «Report» заявил исполняющий обязанности президента Международной тюркской академии Физули Маджидли.



По его словам, в следующем году к научным исследованиям также будут привлечены археологи из Азербайджана и Турции.

«Как известно, найденные до сих пор каменные надписи, относящиеся к тюркской истории, были прочитаны датскими учеными. Однако надписи исследуются уже нашими археологами, исследователями из Казахстана и Монголии», - сказал он.



Следует отметить, что в результате археологических исследований, проведенных совместно Международной тюркской академией и Институтом археологии академии наук Монголии, в долине Номгон (Архангайский аймак Монголии), был обнаружен комплекс, посвященный основоположнику II Тюркского каганата Кутлуг Эльтерис-кагану и надпись в его честь.

Общая площадь комплекса составляет 49х41,5 м. Вокруг комплекса был вырыт ров овальной формы, который располагался с запада на восток, при этом из извлеченного грунта было построено укрепление.

С западной стороны комплекса расположен каменный куб с отверстием посередине (алтарь), каменные фигуры человека, статуя льва с двумя детенышами и две статуи овец. К востоку от ворот комплекса находится гряда из 51 балбала. Отметим, что на пяти балбалах обнаружен символ «горного козла», принадлежащий роду Ашина.

В процессе раскопок в комплексе были обнаружены остатки керамических покрытий и кирпичей, уложенных на пешеходную дорожку, что позволило установить наличие барык (места поклонения).

Перед барыком обнаружены верхняя часть письменного памятника и подставка в форме черепахи. На двух гранях найденной ценной находки высечена древнетюркская руническая надпись, а с третьей стороны – надпись на согдийском языке. Участники экспедиции выделили в тексте памятника ряд слов, таких как «Тенгри», «Тюрк», «Кутлуг», «түмен». Ученые сделали вывод о том, что Номгонский комплекс был посвящен отцу Кюльтегина и Бильге-кагана – Кутлуг Эльтерис-кагану, возродившему Тюркский каганат. Кроме того, эта надпись является древнейшим письменным памятником тюркской эпохи, где впервые встречается наименование «тюрк».

Следует отметить, что исследовательские работы в Номгонской равнине начались в 2019 году, однако затем совместная экспедиция была вынуждена приостановить раскопки на два года по причине пандемии. Их возобновили в июле 2022 года.