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В Баку открылась конференция, посвященная роли Гейдара Алиева в развитии мультикультурализма

В Баку открылась конференция, посвященная роли Гейдара Алиева в развитии мультикультурализма Сегодня в Баку открылась конференция на тему «Гейдар Алиев – архитектор современного независимого Азербайджана и основоположник Азербайджанского мультикультурализма».
Kультурная политика
1 июня 2023 г. 11:37
В Баку открылась конференция, посвященная роли Гейдара Алиева в развитии мультикультурализма

В Баку открылась конференция на тему "Гейдар Алиев – архитектор современного независимого Азербайджана и основоположник Азербайджанского мультикультурализма".

Как передает Report, целью проведения конференции является изучение многогранных заслуг великого лидера Гейдара Алиева в формировании и сохранении традиций мультикультурализма в Азербайджане.

В мероприятии принимают участие депутаты от Азербайджана, Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и др.

На открытии конференции была зачитано послание председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.

"Тема данной конференции очень актуальна в связи с вызовами, с которыми сейчас сталкивается мир. В Азербайджане веками жили разные народы, и это нашло свое отражение во многих сферах жизни. Основы мультикультуральной политики Азербайджана были заложена во времена Гейдара Алиева. Общенациональный лидер считал, что для укрепления страны необходимо сплотить все народы, проживающие в ней. Основа данной политики продолжается с успехом и по сей день", - говорится в обращении С. Гафаровой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda multikulturalizmin inkişafında Heydər Əliyevin roluna həsr olunmuş konfrans işinə başlayıb
Версия на английском языке ФотоConference on Heydar Aliyev's role in development of multiculturalism opens in Baku

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