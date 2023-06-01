В Баку открылась конференция, посвященная роли Гейдара Алиева в развитии мультикультурализма

Сегодня в Баку открылась конференция на тему «Гейдар Алиев – архитектор современного независимого Азербайджана и основоположник Азербайджанского мультикультурализма».

В Баку открылась конференция на тему "Гейдар Алиев – архитектор современного независимого Азербайджана и основоположник Азербайджанского мультикультурализма".

Как передает Report, целью проведения конференции является изучение многогранных заслуг великого лидера Гейдара Алиева в формировании и сохранении традиций мультикультурализма в Азербайджане.

В мероприятии принимают участие депутаты от Азербайджана, Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и др.

На открытии конференции была зачитано послание председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.

"Тема данной конференции очень актуальна в связи с вызовами, с которыми сейчас сталкивается мир. В Азербайджане веками жили разные народы, и это нашло свое отражение во многих сферах жизни. Основы мультикультуральной политики Азербайджана были заложена во времена Гейдара Алиева. Общенациональный лидер считал, что для укрепления страны необходимо сплотить все народы, проживающие в ней. Основа данной политики продолжается с успехом и по сей день", - говорится в обращении С. Гафаровой.