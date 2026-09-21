В Баку обсудили наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана

В Баку прошло мероприятие на тему "Наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана".

Как сообщает Report, заведующий отделом Института истории и этнологии НАНА, доктор исторических наук Рамиль Агаев заявил, что попытки армян присвоить албанские памятники материально-культурного наследия связаны с территориальными претензиями Армении к Азербайджану.

По его словам, Кавказская Албания - одно из древнейших государств, существовавших на территории современного Азербайджана:

"Распространение христианства в Кавказской Албании восходит к периоду, предшествовавшему истории армянской церкви. Независимость действовавших в тот период албанских католикосата и церковных институтов также подтверждается историческими источниками. К сожалению, сегодня наблюдаются попытки приписать это наследие другим народам".

Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов сообщил, что албанское наследие разрушалось в разные периоды. По его словам, изучение исторического и религиозного наследия Кавказской Албании важно для исследования прошлого региона.

Заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМОМ) Фархад Мамедов отметил, что после освобождения азербайджанских территорий там проводились и продолжаются исследования:

"Армяне пытаются использовать религиозное наследие как оружие. Решения, принятые армянской церковью в последнее время, показывают, что именно эта тема становится одним из направлений реваншизма в армянском обществе. Наследие Кавказской Албании необходимо изучать еще глубже. Его влияние будет заметно как на научном, так и на политическом уровне".

Депутат Заур Шукюров подчеркнул необходимость постоянного изучения этой темы:

"Сегодня искусственный интеллект активно развивается, и вместе с этим распространяется неточная информация. Молодежь должна быть подготовлена к этому. В борьбе с дезинформацией важно повышать ее осведомленность. В университетах необходимо проводить исследования и читать доклады о Кавказской Албании, а также освещать эту тему на различных платформах".