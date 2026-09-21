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    В Баку обсудили наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана

    Kультурная политика
    • 21 сентября, 2026
    • 12:04
    В Баку обсудили наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана

    В Баку прошло мероприятие на тему "Наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана".

    Как сообщает Report, заведующий отделом Института истории и этнологии НАНА, доктор исторических наук Рамиль Агаев заявил, что попытки армян присвоить албанские памятники материально-культурного наследия связаны с территориальными претензиями Армении к Азербайджану.

    По его словам, Кавказская Албания - одно из древнейших государств, существовавших на территории современного Азербайджана:

    "Распространение христианства в Кавказской Албании восходит к периоду, предшествовавшему истории армянской церкви. Независимость действовавших в тот период албанских католикосата и церковных институтов также подтверждается историческими источниками. К сожалению, сегодня наблюдаются попытки приписать это наследие другим народам".

    Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов сообщил, что албанское наследие разрушалось в разные периоды. По его словам, изучение исторического и религиозного наследия Кавказской Албании важно для исследования прошлого региона.

    Заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМОМ) Фархад Мамедов отметил, что после освобождения азербайджанских территорий там проводились и продолжаются исследования:

    "Армяне пытаются использовать религиозное наследие как оружие. Решения, принятые армянской церковью в последнее время, показывают, что именно эта тема становится одним из направлений реваншизма в армянском обществе. Наследие Кавказской Албании необходимо изучать еще глубже. Его влияние будет заметно как на научном, так и на политическом уровне".

    Депутат Заур Шукюров подчеркнул необходимость постоянного изучения этой темы:

    "Сегодня искусственный интеллект активно развивается, и вместе с этим распространяется неточная информация. Молодежь должна быть подготовлена к этому. В борьбе с дезинформацией важно повышать ее осведомленность. В университетах необходимо проводить исследования и читать доклады о Кавказской Албании, а также освещать эту тему на различных платформах".

    В Баку обсудили наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана
    В Баку обсудили наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана
    В Баку обсудили наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана
    В Баку обсудили наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана
    В Баку обсудили наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана
    В Баку обсудили наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана
    В Баку обсудили наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана
    В Баку обсудили наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана
    В Баку обсудили наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана
    В Баку обсудили наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана
    В Баку обсудили наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана

    Кавказская Албания Фархад Мамедов Центр анализа международных отношений и мультикультурализма
    Фото
    "Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Qafqaz Albaniyası irsi" müzakirə olunub
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    Event on heritage of Caucasian Albania held in Baku

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