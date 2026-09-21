İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Qafqaz Albaniyası irsi" müzakirə olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 21 sentyabr, 2026
    • 11:36
    Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Qafqaz Albaniyası irsi müzakirə olunub

    Bakıda "Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Qafqaz Albaniyası irsi" mövzusunda tədbir keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, AMEA-nın Tarix və Etnologiya İnstitutunun şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru Ramil Ağayev deyib ki, ermənilərin alban maddi-mədəniyyət nümunələrinə sahib çıxmaq cəhdləri vaxtilə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə sıx şəkildə bağlıdır.

    Onun sözlərinə görə, Qafqaz Albaniyası Azərbaycan torpaqlarında yaranmış ən qədim dövlətlərdən biridir:

    "Qafqaz Albaniyasında xristianlığın yayılması erməni kilsəsinin tarixindən əvvəlki dövrlərə gedib çıxır. Həmin dövrdə Albaniyada fəaliyyət göstərən katalikosluq və kilsə institutlarının müstəqilliyi məsələsi də tarixi mənbələr əsasında araşdırılıb. Hazırda isə təəssüf ki, bəzi hallarda bu irsin başqa xalqların adına çıxarılması cəhdləri müşahidə olunur".

    Qafqaz Tarixi Mərkəzinin direktoru Rizvan Hüseynov bildirib ki, alban irsi müxtəlif dövrlərdə dağıdılıb. O əlavə edib ki, Qafqaz Albaniyasının tarixi və dini irsinin araşdırılması regionun keçmişinin öyrənilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili və Multikulturalizm Mərkəzinin (BMTMM) İdarə Heyətinin sədr müavini Fərhad Məmmədov qeyd edib ki, Azərbaycan torpaqları azad olunduqdan sonra bu ərazilərdə araşdırmalar aparılıb və bu iş davam edir:

    "Ermənilər dini irsi silah kimi istifadə etməyə çalışırlar. Ermənistan kilsəsinin son zamanlar qəbul etdiyi qərarlar göstərir ki, Ermənistan cəmiyyətində ən böyük revanşizm elə budur. Qafqaz Albaniyası irsinin tarixi daha da dərin araşdırılmalıdır. Ya elmi, ya da siyasi səviyyədə biz bunun təsirini görəcəyik".

    Deputat Zaur Şükürov vurğulayıb ki, bu mövzu daim öyrənilməlidir:

    "Süni intellekt bu gün inkişaf edib və bunun sayəsində dəqiq olmayan informasiyalar da var. Gənclər bu istiqamətdə maarifləndirilməlidir. Dezinformasiyaya qarşı mübarizədə gənclərin məlumatlı olması zəruridir. Qafqaz Albaniyası ilə bağlı universitetlərdə məruzə edilməli, mövzu müxtəlif platformalarda işıqlandırılmalıdır".

    Tədbir politoloq və tarixçilərin müzakirələri ilə davam edib.

    Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Qafqaz Albaniyası irsi müzakirə olunub
    Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Qafqaz Albaniyası irsi müzakirə olunub
    Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Qafqaz Albaniyası irsi müzakirə olunub
    Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Qafqaz Albaniyası irsi müzakirə olunub
    Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Qafqaz Albaniyası irsi müzakirə olunub
    Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Qafqaz Albaniyası irsi müzakirə olunub
    Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Qafqaz Albaniyası irsi müzakirə olunub
    Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Qafqaz Albaniyası irsi müzakirə olunub
    Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Qafqaz Albaniyası irsi müzakirə olunub
    Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Qafqaz Albaniyası irsi müzakirə olunub
    Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Qafqaz Albaniyası irsi müzakirə olunub

    Qafqaz Albaniyası Mədəni İrs Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili və Multikulturalizm Mərkəzi (BMTMM) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Süni intellekt (AI)
    Foto
    В Баку обсудили наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана
    Foto
    Event on heritage of Caucasian Albania held in Baku

    Son xəbərlər

    01:39

    MKİ rəhbəri İrlandiyada Zelenski ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    01:06

    Rumıniyada COVID-19 pandemiyasında ölən insanların cəsədlərinin olduğu kütləvi məzarlıq aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    00:37

    "Bloomberg": London husilərlə münaqişədə Ər-Riyadı dəstəkləyə bilər

    Digər ölkələr
    00:15

    Ərdoğan Türkiyənin Liviyada sabitliyi dəstəklədiyini bildirib

    Region
    23:51
    Foto

    Serbiyanın energetika naziri ölkədə yanacaq qıtlığının olmayacağını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:32

    ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya KXDR-in nüvəsizləşdirilməsinin lehinə çıxış edib

    Digər ölkələr
    23:28

    Akif Çağatay Kılıç: Türkiyə güclü regional aktordur

    Region
    23:24

    ABŞ-nin yeddi hava limanında uçuşlar dayandırılıb

    Digər ölkələr
    23:06

    ABŞ-nin beş telekanalı Trampın iştirakı ilə keçirilən tədbirləri işıqlandırmağı dayandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti