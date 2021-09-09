В Баку начинается Международный джазовый фестиваль

С 10 по 18 сентября в столице Азербайджана пройдет Бакинский международный джазовый фестиваль 2021

С 10 по 18 сентября в столице Азербайджана пройдет Бакинский международный джазовый фестиваль 2021.

Как сообщает Report, на фестивале в этом году любители джаза смогут стать свидетелями мастер-классов, джем-сейшенов и послушать великолепные концерты известных исполнителей на различных музыкальных площадках Баку.

По традиции, наряду с азербайджанскими музыкантами, на фестивале выступают известные исполнители из различных стран.

На фестивале ожидаются выступления пианиста-виртуоза Исфара Сарабского, уникального саксофониста Раина Султанова, группы Эльвин Баширов, трио Эльбая Мамедзаде, трио Кристофа Лауэра из Германии, группы Анна Кашина и Jazz Du Soliel из России, Маи Бараташвили из Грузии, Синем Исламоглу из Турции и других мастеров джаза.

Фестиваль начнется в Beer Hall and Music Club в 19:00 с выступления трио Fetiblue. В этот же день в 21:00 Dock in Absolute продемонстрирует свое мастерство. Ночь продолжится джем-сейшеном.

Мероприятие будет организовано в соответствии с правилами пандемии.

Невакцинированные лица на концерты не будут допущены.