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В бакинских дворах организованы празднества по случаю Новруза

В бакинских дворах организованы празднества по случаю Новруза Во дворах жилых домов в Низаминском, Хатаинском и Бинагадинском районах Баку организованы празднества по случаю Новруз байрамы.
Kультурная политика
18 марта 2024 г. 17:05
В бакинских дворах организованы празднества по случаю Новруза

Во дворах жилых домов в Низаминском, Хатаинском и Бинагадинском районах Баку организованы празднества по случаю Новруз байрамы.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Было отмечено, что во дворах, благоустроенных в рамках проекта "Наш двор", реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, прошли праздничные мероприятия с участием главных персонажей Новруза - Бахар гызы, Косы и Кечала.

Дворы были украшены в преддверии праздника весны, местных жителей угощали традиционными праздничными сладостями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının abad məhəllələrində bayram şənlikləri və konsert proqramları təşkil edilir

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