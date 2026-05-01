    В Байыршехере под охраной находятся 73 памятника культуры

    Kультурная политика
    01 мая, 2026
    13:05
    В Байыршехере под охраной находятся 73 памятника культуры

    Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия взяла под охрану 73 памятника культурного наследия в Байыршехере.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный советник сектора международных и общественных связей Госслужбы Фариз Гусейнли на панельной сессии в рамках III Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве".

    По его словам, также предпринимаются шаги по включению еще 33 объектов в государственный реестр, в результате чего общее число памятников на данной территории достигнет 106.

    "За их сохранностью ведется контроль со стороны соответствующих структур. Все исторические памятники, расположенные на этой территории, будут сохранены", - отметил он.

    Байыршехер Фариз Гусейнли
    Fariz Hüseynli: Bayır şəhərdə 73 abidənin qorunması ilə bağlı tədbirlər görülür

    13:39

    Индонезия подготовит дорожную карту проектов с Азербайджаном в 2027г - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:33

    BakıKart, Бакметрополитен и BakuBus разъяснили механизм NFC-оплаты в транспорте

    Инфраструктура
    13:32

    Добыча газа и конденсата на Шахдениз в январе-марте осталась на прошлогоднем уровне

    Энергетика
    13:29

    Аббас Аббасов: БИГ активно продвигает вопросы деколонизации на международной арене

    Внешняя политика
    13:28

    Берлиан Хелми: Дата саммита D8 в Джакарте пока не определена

    Внешняя политика
    13:22

    Арагчи: "Израиль прежде всего" значит - "Америка в последнюю очередь"

    В регионе
    13:19
    Фото

    В Баку обсудили роль медиа в общественных процессах

    Медиа
    13:16

    Тумасян: Попытки Окампо вмешаться в отношения Еревана и Баку неприемлемы

    Внешняя политика
    13:14
    Фото

    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева

    Внешняя политика
