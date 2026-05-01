В Байыршехере под охраной находятся 73 памятника культуры

Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия взяла под охрану 73 памятника культурного наследия в Байыршехере.

Как сообщает Report, об этом заявил главный советник сектора международных и общественных связей Госслужбы Фариз Гусейнли на панельной сессии в рамках III Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве".

По его словам, также предпринимаются шаги по включению еще 33 объектов в государственный реестр, в результате чего общее число памятников на данной территории достигнет 106.

"За их сохранностью ведется контроль со стороны соответствующих структур. Все исторические памятники, расположенные на этой территории, будут сохранены", - отметил он.