    Mədəniyyət siyasəti
    • 01 may, 2026
    • 12:15
    Fariz Hüseynli: Bayır şəhərdə 73 abidənin qorunması ilə bağlı tədbirlər görülür

    Bayır şəhərdə 73 abidənin qorunması ilə bağlı tədbirlər görülür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin Beynəlxalq və ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun baş məsləhətçisi Fariz Hüseynli Medianın İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən "İctimai proseslər media müstəvisində" mövzusunda III Forum çərçivəsində "Şəhərsalma və Memarlıq İli"ndə media gündəmi"nə həsr olunan panel sessiyada deyib.

    Onun sözlərinə görə, 33 abidənin reyestrə daxil edilməsi üçün tədbir görülür:

    "Həmin ərazidə ümumilikdə 106 abidə olacaq. Onların mühafizəsi üçün aidiyyəti qurumlar nəzarət edir. Ərazidə olan bütün tarixi abidələr qorunacaq".

    Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti Fariz Hüseynli
    В Байыршехере под охраной находятся 73 памятника культуры
    Fariz Huseynli says measures taken to protect 73 monuments in Baku's Bayirsheher

