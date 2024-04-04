В Азербайджане создана Академия альтернативного кино

В Азербайджане создана Академия альтернативного кино

В Азербайджане создана Альтернативная академия кино, нацеленная на поддержку творчества студентов-кинематографистов и развитие нового кино-контента в стране.

https://static.report.az/photo/fee7ad35-b9fc-3ac8-87d0-eca00adbafad.jpg https://static.report.az/photo/fee7ad35-b9fc-3ac8-87d0-eca00adbafad.jpg