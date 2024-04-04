В Азербайджане создана Академия альтернативного кино, нацеленная на поддержку творчества студентов-кинематографистов и развитие нового кино-контента в стране.
Как сообщает Report, академия создана Агентством кино при Министерстве культуры.
Кураторство проекта поручено известному кинорежиссеру, заслуженному деятелю искусств Эльхану Джафарову.
3 апреля в киноцентре "Низами" состоялось первое мероприятие Академии альтернативного кино. В рамках мероприятия состоялась презентация семи проектов 16 студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.