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В Азербайджане создана Академия альтернативного кино

В Азербайджане создана Академия альтернативного кино В Азербайджане создана Альтернативная академия кино, нацеленная на поддержку творчества студентов-кинематографистов и развитие нового кино-контента в стране.
Kультурная политика
4 апреля 2024 г. 16:49
В Азербайджане создана Академия альтернативного кино

В Азербайджане создана Академия альтернативного кино, нацеленная на поддержку творчества студентов-кинематографистов и развитие нового кино-контента в стране.

Как сообщает Report, академия создана Агентством кино при Министерстве культуры.

Кураторство проекта поручено известному кинорежиссеру, заслуженному деятелю искусств Эльхану Джафарову.

3 апреля в киноцентре "Низами" состоялось первое мероприятие Академии альтернативного кино. В рамках мероприятия состоялась презентация семи проектов 16 студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAlternativ Kino Akademiyası təsis edilib

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