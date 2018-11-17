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    В Азербайджане состоялась премьера фильма "Три лица"

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В кинотеатре CinemaPlus в рамках проводимого в Баку IX Международного фестиваля короткометражных фильмов START состоялась премьера фильма "Три лица" всемирно известного кинорежиссера Джафара Панахи.

    Как сообщает Report, в премьере приняли участие деятели искусства, представители СМИ.

    Фильм стал победителем в номинации "Лучший сценарий" на 71-м Каннском международном кинофестивале.

    Отметим, что фестиваль проводится при организационной поддержке министерства культуры, министерства молодежи и спорта и Центра молодых кинематографистов Sinema.

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