В Азербайджане состоялась премьера фильма "Три лица"

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В кинотеатре CinemaPlus в рамках проводимого в Баку IX Международного фестиваля короткометражных фильмов START состоялась премьера фильма "Три лица" всемирно известного кинорежиссера Джафара Панахи.
Как сообщает Report, в премьере приняли участие деятели искусства, представители СМИ.
Фильм стал победителем в номинации "Лучший сценарий" на 71-м Каннском международном кинофестивале.
Отметим, что фестиваль проводится при организационной поддержке министерства культуры, министерства молодежи и спорта и Центра молодых кинематографистов Sinema.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости