    В Азербайджане прошла церемония открытия Дней культуры Туркменистана

    Kультурная политика
    • 13 октября, 2025
    • 18:52
    В Азербайджане состоялась церемония открытия Дней культуры Туркменистана.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие заместители министров культуры двух стран и другие представители ведомств, официальные лица, а также деятели культуры и искусства.

    В своих вступительных речах заместители министров обеих стран рассказали об истории дружеских и культурных связей Азербайджана и Туркменистана.

    Было отмечено, что подобные культурные мероприятия сыграют важную роль в дальнейшем развитии отношений между двумя странами.

    Затем участники мероприятия осмотрели музейные экспонаты Туркменистана, изделия декоративно-прикладного искусства и посетили фотовыставку.

    Вечер завершится концертной программой.

