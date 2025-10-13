В Азербайджане прошла церемония открытия Дней культуры Туркменистана
Kультурная политика
- 13 октября, 2025
- 18:52
В Азербайджане состоялась церемония открытия Дней культуры Туркменистана.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие заместители министров культуры двух стран и другие представители ведомств, официальные лица, а также деятели культуры и искусства.
В своих вступительных речах заместители министров обеих стран рассказали об истории дружеских и культурных связей Азербайджана и Туркменистана.
Было отмечено, что подобные культурные мероприятия сыграют важную роль в дальнейшем развитии отношений между двумя странами.
Затем участники мероприятия осмотрели музейные экспонаты Туркменистана, изделия декоративно-прикладного искусства и посетили фотовыставку.
Вечер завершится концертной программой.
