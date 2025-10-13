İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Mədəniyyət siyasəti
    • 13 oktyabr, 2025
    • 18:37
    Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günlərinin açılış mərasimi keçirilib

    Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günlərinin açılış mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə iki ölkənin mədəniyyət nazirinin müavinləri, nazirlik nümayəndələri, rəsmilər, eləcə də mədəniyyət və incəsənət xadimləri iştirak edib.

    Açılış nitqində hər iki ölkənin nazir müavini ölkələr arasındakı dostluq və mədəni əlaqələrinin keçmişindən danışıblar.

    Bu kimi mədəni tədbirlərin Azərbaycan və Türkmənistan arasında münasibətlərin daha da inkişaf etməsində mühüm rol oynayacağına inam ifadə olunub.

    Açılış nitqlərinin ardınca Türkmənistanın muzey eksponatları, dekorativ-tətbiqi sənət və foto-sərgiyə baxış keçirilib.

    Sərgiyə baxışın ardınca təntənəli konsert proqramı nəzərdə tutulub.

    Türkmənistan Mədəniyyəti Günləri
    В Азербайджане прошла церемония открытия Дней культуры Туркменистана
    Azerbaijan hosts opening ceremony of Turkmenistan Culture Days

