Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günlərinin açılış mərasimi keçirilib
Mədəniyyət siyasəti
- 13 oktyabr, 2025
- 18:37
Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günlərinin açılış mərasimi keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, tədbirdə iki ölkənin mədəniyyət nazirinin müavinləri, nazirlik nümayəndələri, rəsmilər, eləcə də mədəniyyət və incəsənət xadimləri iştirak edib.
Açılış nitqində hər iki ölkənin nazir müavini ölkələr arasındakı dostluq və mədəni əlaqələrinin keçmişindən danışıblar.
Bu kimi mədəni tədbirlərin Azərbaycan və Türkmənistan arasında münasibətlərin daha da inkişaf etməsində mühüm rol oynayacağına inam ifadə olunub.
Açılış nitqlərinin ardınca Türkmənistanın muzey eksponatları, dekorativ-tətbiqi sənət və foto-sərgiyə baxış keçirilib.
Sərgiyə baxışın ardınca təntənəli konsert proqramı nəzərdə tutulub.
