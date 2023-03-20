В Азербайджане празднуют приход весны - ФОТОРЕПОРТАЖ

По случаю праздника Новруз в различных уголках Баку организуются праздничные гулянья.

По случаю праздника Новруз в различных уголках Баку организуются праздничные гулянья.

Как сообщает Report, вчера в Ичеришехер стартовало мероприятие Bayram Qalası.

На улицах Старого города царит праздничная атмосфера. Посетители с интересом наблюдают за исполнением на музыкальных инструментах, танцами, играми Косы и Кечала, шоу канатоходцев.

Мероприятия также включают концертную программу.

Новруз торжественно отмечают и на территории Приморского национального парка. Украшенный атрибутами Новруза, бульвар вызывает интерес у горожан и гостей города.

Представляем фоторепортаж с праздничных гуляний в Баку:

Фото: Фирудин Салимов