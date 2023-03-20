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В Азербайджане празднуют приход весны - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Азербайджане празднуют приход весны - ФОТОРЕПОРТАЖ По случаю праздника Новруз в различных уголках Баку организуются праздничные гулянья.
Kультурная политика
20 марта 2023 г. 16:06
В Азербайджане празднуют приход весны - ФОТОРЕПОРТАЖ

По случаю праздника Новруз в различных уголках Баку организуются праздничные гулянья.

Как сообщает Report, вчера в Ичеришехер стартовало мероприятие Bayram Qalası.

На улицах Старого города царит праздничная атмосфера. Посетители с интересом наблюдают за исполнением на музыкальных инструментах, танцами, играми Косы и Кечала, шоу канатоходцев.

Мероприятия также включают концертную программу.

Новруз торжественно отмечают и на территории Приморского национального парка. Украшенный атрибутами Новруза, бульвар вызывает интерес у горожан и гостей города.

Представляем фоторепортаж с праздничных гуляний в Баку:

Фото: Фирудин Салимов

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Novruz şənliyi və bahar havası - FOTOREPORTAJ

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