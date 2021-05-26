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В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли

В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли".
Kультурная политика
26 мая 2021 г. 15:33
В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли".

Как сообщает Report, в тексте распоряжения говорится:

"Бакинская музыкальная академия начала свою деятельность в качестве первого на мусульманском Востоке высшего музыкального учебного заведения нового типа по инициативе гениального композитора Узеира Гаджибейли. Академия, которая с первых лет своей деятельности объединила в едином русле многовековые традиции восточной музыки и передовой опыт европейского музыкального образования, уделяла особое внимание подготовке профессиональных музыкальных кадров и системному изучению нашего классического музыкального наследия, за прошедший период прошла богатый достижениями большой путь развития, достойно справилась со всеми возложенными на нее задачами. Несколько поколений выдающихся мастеров, известных исполнителей, которые вписали яркие страницы в историю азербайджанской культуры, успешно представляли наше музыкальное искусство далеко за пределами страны и творчество которых вошло в золотой фонд азербайджанской музыки, являются выпускниками именно Бакинской музыкальной академии.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения проведения 100-летнего юбилея Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сыгравшей важную роль в развитии музыкальной культуры Азербайджана и подготовке профессиональных музыкальных кадров, постановляю:

1. Министерству образования Азербайджанской Республики совместно с Министерством культуры Азербайджанской Республики подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

2. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".

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Версия на азербайджанском языке Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illik yubileyi keçiriləcək

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