В Азербайджане начинается отбор номинантов на кинопремию "Оскар"

30 августа состоялось очередное заседание комиссии по отбору номинантов среди азербайджанских фильмов на премию "Оскар" Американской киноакадемии.
Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Союза кинематографистов Азербайджанской Республики Али Велиев.
Он отметил, что на заседании, возглавляемом профессором Шафигой Мамедовой, было принято решение о том, что продюсеры снятых в 2020-2021 гг. фильмов должны представить в комиссию работы на DVD носителе, чтобы пройти отбор в номинацию за лучший иностранный фильм.
Рассмотренные комиссией фильмы будут храниться в фонде Союза кинематографистов Азербайджанской Республики.
Фильмы должны быть представлены в комиссию до 20 сентября.