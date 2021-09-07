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В Азербайджане начинается отбор номинантов на кинопремию "Оскар"

В Азербайджане начинается отбор номинантов на кинопремию "Оскар" 30 августа состоялось очередное заседание комиссии по отбору номинантов среди азербайджанских фильмов на премию "Оскар" Американской киноакадемии.
Kультурная политика
7 сентября 2021 г. 13:46
В Азербайджане начинается отбор номинантов на кинопремию Оскар

30 августа состоялось очередное заседание комиссии по отбору номинантов среди азербайджанских фильмов на премию "Оскар" Американской киноакадемии.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Союза кинематографистов Азербайджанской Республики Али Велиев.

Он отметил, что на заседании, возглавляемом профессором Шафигой Мамедовой, было принято решение о том, что продюсеры снятых в 2020-2021 гг. фильмов должны представить в комиссию работы на DVD носителе, чтобы пройти отбор в номинацию за лучший иностранный фильм.

Рассмотренные комиссией фильмы будут храниться в фонде Союза кинематографистов Азербайджанской Республики.

Фильмы должны быть представлены в комиссию до 20 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan “Oskar”a təqdim olunacaq filmlərin qəbulu başlayıb

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