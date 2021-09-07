В Азербайджане начинается отбор номинантов на кинопремию "Оскар"

30 августа состоялось очередное заседание комиссии по отбору номинантов среди азербайджанских фильмов на премию "Оскар" Американской киноакадемии.

30 августа состоялось очередное заседание комиссии по отбору номинантов среди азербайджанских фильмов на премию "Оскар" Американской киноакадемии.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Союза кинематографистов Азербайджанской Республики Али Велиев.

Он отметил, что на заседании, возглавляемом профессором Шафигой Мамедовой, было принято решение о том, что продюсеры снятых в 2020-2021 гг. фильмов должны представить в комиссию работы на DVD носителе, чтобы пройти отбор в номинацию за лучший иностранный фильм.

Рассмотренные комиссией фильмы будут храниться в фонде Союза кинематографистов Азербайджанской Республики.

Фильмы должны быть представлены в комиссию до 20 сентября.