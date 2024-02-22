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В Азербайджане будет отмечаться 100-летие со дня рождения Сулеймана Алескерова

В Азербайджане будет отмечаться 100-летие со дня рождения Сулеймана Алескерова В Азербайджане будет отмечаться 100-летие со дня рождения Сулеймана Алескерова, внесшего значимый вклад в развитие и популяризацию азербайджанской музыкальной культуры.
Kультурная политика
22 февраля 2024 г. 17:15
В Азербайджане будет отмечаться 100-летие со дня рождения Сулеймана Алескерова

В Азербайджане будет отмечаться 100-летие со дня рождения Сулеймана Алескерова, внесшего значимый вклад в развитие и популяризацию азербайджанской музыкальной культуры.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, Министерству культуры Азербайджанской Республики поручено подготовить и реализовать план мероприятий, связанных со 100-летним юбилеем Сулеймана Алескерова.

Отмечается, что в 2024 году исполняется 100-летие со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, известного дирижера и педагога, лауреата Государственной премии республики, Народного артиста Сулеймана Эйюб оглу Алескерова.

Сулейман Алескеров - один из возвысившихся на основе национально-культурных традиций мастеров, вписавших важные страницы в историю азербайджанской музыкальной культуры. Его богатое творчество, отличающееся жанровым разнообразием и ясностью форм, берет свои истоки в сокровищнице народной музыки. Оперетты, оперы, симфонические мугамы и поэмы, сюиты, кантаты, камерно-вокальные, инструментальные произведения и особенно песни и романсы, созданные в гармоничном единстве слова и мелодии и занимающие широкое место в репертуаре исполнителей, снискали композитору большую симпатию любителей музыки. Успешно работая в различных сферах культурной жизни страны как просветитель и организатор, Сулейман Алескеров за свою многолетнюю педагогическую деятельность также внес достойный вклад в воспитание молодого поколения музыкантов.

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Версия на азербайджанском языке Süleyman Ələsgərovun 100 illik yubileyi qeyd olunacaq - SƏRƏNCAM

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