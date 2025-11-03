В Анталье состоялась церемония открытия I Форума послов культуры Азербайджана
- 03 ноября, 2025
- 17:17
В турецкой Анталье состоялась церемония открытия I Форума послов культуры Азербайджана при организации Министерства культуры и Государственного комитета по работе с диаспорой.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Минкультуры.
В церемонии открытия приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, а также известные деятели культуры из Азербайджана и другие гости.
На мероприятии были награждены представители искусства, внесшие вклад в продвижение азербайджанской культуры на международной арене.
