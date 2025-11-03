В Анталье состоялась церемония открытия I Форума послов культуры Азербайджана

В турецкой Анталье состоялась церемония открытия I Форума послов культуры Азербайджана при организации Министерства культуры и Государственного комитета по работе с диаспорой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минкультуры.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, а также известные деятели культуры из Азербайджана и другие гости.

На мероприятии были награждены представители искусства, внесшие вклад в продвижение азербайджанской культуры на международной арене.