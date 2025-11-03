İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Antalyada Azərbaycan Mədəniyyət Elçilərinin I Forumunun açılışı olub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 03 noyabr, 2025
    • 16:58
    Antalyada Azərbaycan Mədəniyyət Elçilərinin I Forumunun açılışı olub

    Mədəniyyət Nazirliyi və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Türkiyənin Antalya şəhərində Azərbaycan Mədəniyyət Elçilərinin I Forumunun açılış mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, açılış mərasimində mədəniyyət naziri Adil Kərimli, Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, Milli Məclisin sədr müavini Rafael Hüseynov, Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov, o cümlədən Azərbaycandan və bir sıra ölkələrdən tanınmış mədəniyyət xadimi soydaşlarımız və digər qonaqlar iştirak edirlər.

    Açılış nitqi ilə çıxış edən mədəniyyət naziri Adil Kərimli bildirib ki, Azərbaycan Mədəniyyət Elçilərinin I Forumu ölkənin mədəni diplomatiyasının inkişafında mühüm mərhələ hesab olunur.

    Nazir 44 günlük Vətən müharibəsində şanlı Zəfərimizin 5-ci ildönümü ərəfəsində keçirilən forumun məqsədinin mədəniyyət elçiləri və onların şəbəkəsi vasitəsilə mədəniyyətin beynəlxalq səviyyədə mütəşəkkil təbliği, xaricdə yaşayan mədəniyyət xadimlərinin fəaliyyətinin stimullaşdırılması, incəsənət və yaradıcılıq sahələrinin inkişafına əlavə dəstəyin verilməsi olduğunu vurğulayıb.

    Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov isə, öz növbəsində, Azərbaycan dövlətinin xaricdə yaşayan hər bir azərbaycanlının fəaliyyətini stimullaşdırdığını diqqətə çatdırıb.

    O qeyd edib ki, xarici ölkələrdəki mədəniyyət xadimləri də mədəni diplomatiyaya töhfələrini verir, Azərbaycanı uğurla təmsil edirlər.

    Daha sonra Azərbaycan mədəniyyətinin beynəlxalq aləmdə təbliğinə töhfə verən incəsənət nümayəndələri təltif edilib və birgə xatirə fotosu çəkdirilib.

