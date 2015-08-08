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    Украина внесла в черный список Кобзона, Газманова, Лепса и Депардье

    Министерство культуры Украины опубликовало список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Министерство культуры Украины опубликовало в субботу список деятелей культуры, действия которых "создают угрозу национальной безопасности". 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    В списке оказались 14 человек, в частности, Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Олег Газманов, Михаил Хазин, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова. Кроме того, в перечне значатся Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс и Жерар Депардье.

    Список был составлен на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ), Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

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