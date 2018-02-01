Учрежден "Творческий центр Максуда Ибрагимбекова"

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по учреждению "Творческого центра Максуда Ибрагимбекова".

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что видный писатель, кинодраматург и режиссер, лауреат Государственной премии Азербайджанской Республики, народный писатель Максуд Мамедибрагим оглу Ибрагимбеков своими произведениями, обогатившими сокровищницу национального искусства, вписал яркие страницы в летопись азербайджанской культуры. Его художественные произведения, а также фильмы, снятые по его сценариям, читатели и зрители всегда встречали с симпатией.

В целях увековечения памяти народного писателя Максуда Ибрагимбекова, внесшего ценный вклад в развитие имеющей многовековые традиции азербайджанской культуры, для учреждения и обеспечения деятельности "Творческого центра Максуда Ибрагимбекова", входящего в структуру Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", из государственного бюджета Управлению Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" выделено дополнительно 220 000 манатов.

Управлению Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" поручено в двухмесячный срок решить организационные вопросы в связи с учреждением "Творческого центра Максуда Ибрагимбекова".

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением; обеспечить выделение из государственного бюджета финансовых средств, предусмотренных в настоящем распоряжении, решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.