U2 написала песню в память о жертвах парижских терактов

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Известная ирландская рок- группа U2 написала и исполнила новую песню в память о жертвах терактов, произошедших в прошлом месяце в Париже и унесших жизни 130 человек, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

По ее данным, перед исполнением композиции в ходе воскресного выступления во французской столице лидер группы Боно сообщил, что эта песня о Париже - "городе свободы". Также он отметил, что музыканты коллектива выражают свою поддержку семьям погибших во Франции и американском Сан-Бернардино.