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    U2 написала песню в память о жертвах парижских терактов

    Музыканты коллектива также выражают свою поддержку семьям погибших во Франции и американском Сан-Бернардино

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Известная ирландская рок- группа U2 написала и исполнила новую песню в память о жертвах терактов, произошедших в прошлом месяце в Париже и унесших жизни 130 человек, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    По ее данным, перед исполнением композиции в ходе воскресного выступления во французской столице лидер группы Боно сообщил, что эта песня о Париже - "городе свободы". Также он отметил, что музыканты коллектива выражают свою поддержку семьям погибших во Франции и американском Сан-Бернардино.

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