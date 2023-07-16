ТЮРКСОЙ: мы должны показать всему миру уничтожение Арменией древней культуры в Карабахе

Мы должны показать всему миру разрушение Арменией и ее покровителями очень древней, богатой культуры и истории в Карабахе.

Мы должны показать всему миру разрушение Арменией и ее покровителями очень древней, богатой культуры и истории в Карабахе.

Об этом анкарскому бюро Report заявил заместитель генерального секретаря Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Саит Юсуф.

Напомнив, что он посетил Карабах в прошлом году по приглашению Государственного комитета по делам диаспоры Азербайджана, замгенсека организации отметил, что воочию стал свидетелем страшных разрушений и подчеркнул важность донесения этой несправедливости до всего мира.

"В прошлом году я ездил в Шушу в качестве заместителя председателя Управления по делам диаспоры и соотечественников за рубежом при правительстве Турции (YTB). По пути я увидел несправедливость по отношению к очень большой географии, населению Карабаха, его природе и древней культуре, я был действительно потрясен", - сказал Саит Юсуф.

Он подчеркнул, что поддерживает актуальность этого вопроса и после назначения на высокий пост в ТЮРКСОЙ.

"Азербайджан в этом вопросе занимает оборонительную позицию, и мы, будучи ТЮРКСОЙ, стоим на стороне Азербайджана", - уточнил замглавы организации.