В Бурсе состоялся концерт по случаю открытия культурной столицы турецкого мира-2022

В Бурсе состоялся концерт по случаю церемонии открытия культурной столицы турецкого мира-2022.

В Бурсе состоялся концерт по случаю церемонии открытия культурной столицы турецкого мира-2022.

Как передает Report, на церемонии присутствовали министры культуры стран ТЮРКСОЙ, а также официальные лица Турции.

Перед концертом выступил мэр Бурсы Алинур Акташ, который заявил об исторической значимости города и о важности объявления его культурной столицей тюркских стран в 2022 году.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов поздравил всех участников мероприятия с прошедшим праздником Новруз. Он подчеркнул, что ТЮРСКОЙ объединяет ет людей, помогает сохранить тюркское наследие и память о древней истории тюркских стран. Он поблагодарил за организацию мероприятия министерство культуры и туризма Турции и пожелал мира и стабильности, а также благополучия всем тюркским странам.

Губернатор Бурсы Якуп Джанполат в свою очередь отметил: "Бурса для нас имеет особое значение. Известный своей историей этот город имеет огромный потенциал для развития, который мы будем использовать и развивать в дальнейшем".

Генеральный секретарь Организации турецких государств (ОТГ) Багдад Амреев заявил, что именно единая культура является одним из главных связующих звеньев тюркских народов. "ТЮРСКОЙ также проведет мероприятия в Бурсе в мае и июле. Я желаю процветания всем тюркским народам", добавил он.

В рамках концерта были исполнены танцевальные номера, отражающие национальные традиции тюркоязычных народов, стихи, музыкальные композиции, отрывки из героических эпосов тюркских народов, исторические марши и др.

Также 31 марта в городе Бурса состоится внеочередное заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ.