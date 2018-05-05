 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоялась церемония прощания с народным артистом Фуадом Поладовым

    На церемонии приняли участие друзья покойного, деятели кино и театра, представители общественности
    © Report/ Firi Salim

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Состоялась церемония прощания с народным артистом Азербайджана Фуадом Поладовым. 

    Как сообщает Report, на церемонии, проведенной во дворе дома народного артиста, приняли участие друзья покойного, деятели кино и театра, представители общественности и простые граждане. Cогласно завещанию он будет похоронен на кладбище "Гурд гапысы" в Ясамальском районе.

    Аллах рехмет элясин! 

    Отметим, что Ф. Поладов умер в ночь с 4 на 5 мая после продолжительной болезни.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi