Состоялась церемония прощания с народным артистом Фуадом Поладовым

© Report/ Firi Salim

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Состоялась церемония прощания с народным артистом Азербайджана Фуадом Поладовым.

Как сообщает Report, на церемонии, проведенной во дворе дома народного артиста, приняли участие друзья покойного, деятели кино и театра, представители общественности и простые граждане. Cогласно завещанию он будет похоронен на кладбище "Гурд гапысы" в Ясамальском районе.

Аллах рехмет элясин!

Отметим, что Ф. Поладов умер в ночь с 4 на 5 мая после продолжительной болезни.