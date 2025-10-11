Севиль Алиева награждена орденом "Шараф"
Kультурная политика
- 11 октября, 2025
- 12:04
Севиль Гейдар гызы Алиева награждена орденом "Шараф".
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Севиль Алиева награждена орденом за заслуги в развитии азербайджанского музыкального искусства.
Отметим, что 12 октября Севиль Алиевой исполнится 70 лет.
