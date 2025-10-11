Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Севиль Алиева награждена орденом "Шараф"

    Kультурная политика
    • 11 октября, 2025
    • 12:04
    Севиль Алиева награждена орденом Шараф

    Севиль Гейдар гызы Алиева награждена орденом "Шараф".

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Севиль Алиева награждена орденом за заслуги в развитии азербайджанского музыкального искусства.

    Отметим, что 12 октября Севиль Алиевой исполнится 70 лет.

    Sevil Əliyeva "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib

