    Mədəniyyət siyasəti
    • 11 oktyabr, 2025
    • 12:01
    Sevil Əliyeva Şərəf ordeni ilə təltif edilib
    Sevil Əliyeva

    Sevil Heydər qızı Əliyeva "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sevil Əliyeva Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə mükafatlandırılıb.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 12-si Sevil Əliyevanın 70 yaşı tamam olur.

    İlham Əliyev “Şərəf” ordeni Sevil Əliyeva sərəncam
    Севиль Алиева награждена орденом "Шараф"

