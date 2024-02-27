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Сегодня в Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - "Су чершенбеси"

Сегодня в Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - "Су чершенбеси" В Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - "Су чершенбеси" (Вторник стихии воды).
Kультурная политика
27 февраля 2024 г. 00:10
Сегодня в Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - Су чершенбеси

В Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - "Су чершенбеси" (Вторник стихии воды).

Как сообщает Report, с этого вторника начинаются приготовления к празднику прихода весны - Новрузу.

Четыре предшествующих празднику вторника называются "Су чершенбеси", "Од чершенбеси", "Йел чершенбеси", "Торпаг чершенбеси".

Так, по народным поверьям, в первый вторник обновлялась вода, и все стоячие воды приходили в движение. Во второй обновлялся огонь, в третий - воздух. В четвертый вторник просыпалась земля, и, по народным приметам, наступала весна. Так, считалось, что вселенная состоит из 4 элементов - воды, воздуха, огня и земли.

С наступлением "Су чершенбеси" начинается подготовка к Новруз байрамы. Согласно верованию, Всевышний сперва создал воду. Поэтому "Су чершенбеси" отмечается первым. В этот день еще раз подчеркивается священная сущность воды. Во всех мифологических текстах вода выступает как священный объект веры и означает "жизнь, оживление, счастье". "Су чершенбеси" является первым из 4-х священных вторников Боз ай – предшествующего месяца Новруз байрамы. В народе "Су чершенбеси" также называется "первый вторник", "прекрасный вторник", "водный Новруз", "цветочный вторник". Этот день связан и с верой в поклонение воде. Основу тюркских мифологических текстов составляет вера в способность воды унести все беды, увиденные во сне.

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Версия на английском языке Today marks First Tuesday before Novruz in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Bu gün Novruzun ilk - Su çərşənbəsidir

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