    Сегодня мир отмечает один из древнейших праздников - Новруз

    Kультурная политика
    • 21 марта, 2026
    • 09:00
    Сегодня мир отмечает один из древнейших праздников - Новруз

    Сегодня в Азербайджане и ряде стран мира мира отмечают праздник Новруз - один из древнейших праздников, символизирующий приход весны, обновление природы и новый жизненный цикл.

    Как сообщает Report, Новруз является важной культурной традицией для тюркского мира, а также стран Кавказа, Балканского полуострова и Ближнего Востока.

    На 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2010 году 21 марта было объявлено Международным днем Новруза. Ранее в 2009 году праздник Новруз был включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

    Новруз уходит корнями в глубокую древность. Считается, что его начали отмечать еще более 3 тыс. лет назад.

    Название праздника переводится как "новый день", он признается началом нового года более чем 300 миллионами людей по всему миру.

    У каждого тюркского народа есть свои традиции проведения этого праздника. Новруз в Азербайджане - это праздник пробуждения природы и традиций. За месяц до праздника в каждом азербайджанском доме появляется маленький символ весны – пророщенная пшеница, семени. Он символизирует возрождение природы, изобилие и надежду на хороший урожай.

    Однако подготовка к празднику не ограничивается только выращиванием семени. Дом очищается от всего старого, чтобы в Новруз войти с обновленной энергией. Пекутся ароматные сладости, а на улицах зажигаются огни.

    Азербайджанский народ начинает подготовку к празднику за четыре недели, отмечая вторники четырех стихий – воды, огня, воздуха и земли. Согласно народным поверьям, в первый вторник обновляются и приходят в движение водные источники, во вторую активизируется огонь, в третью – ветер, а в четвертую просыпается сама земля, знаменуя приход весны.

    Одним из самых захватывающих обычаев в Азербайджане является прыжок через костер во вторники. В каждом дворе разжигаются костры, и каждый член семьи перепрыгивает через пламя. Считается, что этот ритуал очищает от негатива, несчастий и болезней.

    Кроме того, Новруз в Азербайджане – это не просто застолье, но и настоящее народное гулянье с музыкой, танцами и развлечениями.

    Праздник Новруз
    Bu gün Beynəlxalq Novruz günüdür
    International Nowruz Day celebrated worldwide
