    Bu gün Beynəlxalq Novruz günüdür

    Mədəniyyət siyasəti
    Bu gün Beynəlxalq Novruz günüdür

    Bu gün Beynəlxalq Novruz günü kimi qeyd olunur.

    "Report" xatırladır ki, BMT Baş Assambleyasının 2010-cu ildə baş tutan 64-cü sessiyasında martın 21-i Beynəlxalq Novruz Günü elan olunub.

    Bundan əvvəl 2009-cu ildə Novruz bayramı UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısına daxil edilib.

    "Yeni gün" mənası verən Novruz dünyada 300 milyondan artıq adam tərəfindən yeni ilin başlanğıcı kimi qəbul olunur.

    Bu bayram 3 min ildir ki, Qafqazda, Balkan, Qara dəniz hövzəsi, Mərkəzi Asiya, Yaxın Şərq və digər regionlarda qeyd edilir.

    Сегодня мир отмечает один из древнейших праздников - Новруз
    International Nowruz Day celebrated worldwide

    Bu gün Beynəlxalq Novruz günüdür

